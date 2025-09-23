Steinacher BM-Kandidat im Gespräch: Darum will Michael Heizmann Bauplätze zügig vermarkten

Drei Kandidaten haben sich um das Bürgermeisteramt in Steinach beworben. Unsere Redaktion hat mit ihnen gesprochen um sie vorzustellen. Heute: Der 42-jährige Heizmann ist Geschäftsführer der Leader Region Ortenau. Seine Familie stammt aus dem Kinzigtal. Vor seiner Tätigkeit bei Leader war er Leiter des Zensus bei der Stadt Offenburg und danach Teamleiter bei der Firma Markant Services International. Heizmann ist verheiratet, Vater zweier Kinder und lebt mit seiner Familie in Berghaupten.

Was ist Ihrer Meinung nach das dringlichste Projekt in Steinach?

In Steinach stehen viele Projekte an. Besonders wichtig ist mir, dass die Glasfaser-Thematik endlich vorankommt – das ist ein dringliches Problem. Ein weiteres ist die Halle, da es hier ein Sanierungsgebiet gibt, dessen Frist ausläuft. Deshalb muss das Projekt zügig auf den Weg gebracht werden. Mir ist wichtig, dass wir diese Vorhaben gemeinsam mit dem Gemeinderat priorisieren, da der Haushalt knapp ist. Eine Priorisierungsliste sorgt zudem für Transparenz – sowohl nach außen gegenüber den Bürgern als auch nach innen gegenüber der Verwaltung.

Das interkommunale Gewerbegebiet ist zweimal gescheitert beim Bürgerentscheid. Soll es einen dritten Versuch geben?

Als Demokrat habe ich die bisherigen Entscheidungen zu akzeptieren und strebe deshalb keinen dritten Bürgerentscheid an. Mir ist es jedoch ein großes Anliegen, die kommunalen Möglichkeiten auszuschöpfen, damit wir den ansässigen Firmen mit Flächen helfen können, wenn sie Bedarf haben.

Wie würden Sie die Jugend stärker in die Kommunalpolitik einbinden?

Ich möchte mich im Fall meiner Wahl direkt mit der Jugend an einem Ort mit lockerer Atmosphäre treffen. Dort will ich ihre Bedürfnisse abfragen und sie abholen. Mir ist es wichtig, dass Jugendliche in Steinach und Welschensteinach berufliche und persönliche Perspektiven haben und auch in der Region bleiben können.

Es ist eng im Kinzigtal, viele suchen verzweifelt nach Wohnraum. Wie wollen Sie dem Mangel begegnen?

In Welschensteinach möchte ich die Bauplätze zügig vermarkten. Für Steinach brauchen wir Lösungen für alle Generationen – für junge Familien ebenso wie für Senioren. Es gilt, passgenaue Konzepte für die unterschiedlichen Bedürfnisse zu entwickeln.

Der Steinacher Bahnhof ist alles andere als barrierefrei. Welche Ideen haben Sie, um das Problem zu beheben?

Ich möchte prüfen, ob es über die bestehende Straße am Bahnhof eine Lösung gibt – das wäre die einfachste Option. Sollte nur eine Rampe infrage kommen, müsste die Bahn eingebunden werden, da sie Eigentümer des Grundstücks ist. Das würde ein langwieriger Prozess werden. In Hausach hat man gesehen, wie lange so etwas dauern kann. Deshalb müsste man das Projekt mit großer Stringenz verfolgen.

Wie kann man das Ehrenamt fördern?

Das Ehrenamt und das bürgerschaftliche Engagement sind zentral für den Zusammenhalt der Gemeinde. Ich sehe hier viele Möglichkeiten, insbesondere über Förderinstrumente wie „Leader“ oder das Regionalbudget. Damit können Ehrenamtliche und Vereine unterstützt werden. Wichtig ist mir, eng mit den Vereinen zusammenzuarbeiten, sie frühzeitig mitzunehmen und sie bei Förderungen aktiv zu begleiten.

Sie sind bisher „Leader“-Geschäftsführer, haben also Verwaltungserfahrung und gute Kontakte zur Wirtschaft. Was sind Ihre sozialen Schwerpunkte?

Im sozialen Bereich ist mir besonders wichtig, dass wir Begegnungsmöglichkeiten schaffen und die Gemeinde mit Vereinen sowie bürgerschaftlich Engagierten voranbringen. Über „Leader“ und das Regionalbudget konnten wir bereits vielfältige soziale Projekte fördern – von einer Vereinsraumküche über Spielplätze bis hin zu einem Begegnungscafé. Solche Fördermöglichkeiten möchte ich künftig für Steinach und Welschensteinach nutzen, um das vielfältige soziale Leben weiter zu stärken.