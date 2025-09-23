Steinacher BM-Kandidat im Gespräch: Darum will Michael Heizmann Bauplätze zügig vermarkten

Bürgermeisterkandidat Patrick Heizmann nennt Glasfaserausbau und Hallenprojekt als drängendste Aufgaben in Steinach und Welschensteinach.
Drei Kandidaten haben sich um das Bürgermeisteramt in Steinach beworben. Unsere Redaktion hat mit ihnen gesprochen um sie vorzustellen. Heute: Der 42-jährige Heizmann ist Geschäftsführer der Leader Region Ortenau. Seine Familie stammt aus dem Kinzigtal. Vor seiner Tätigkeit bei Leader war er Leiter des Zensus bei der Stadt Offenburg und danach Teamleiter bei der Firma Markant Services International. Heizmann ist verheiratet, Vater zweier Kinder und lebt mit seiner Familie in Berghaupten.