Steinacher Ausschussitzung: Denkmalschutz könnte Problem werden

Zum Neubau der Halle und des Schulanbaus informierte Steinachs Bürgermeister Benedikt Eisele bei der Sitzung des beratenden Ausschusses Bauen, Umwelt und Verkehr.
In der Sitzung des beratenden Ausschusses Bauen, Umwelt und Verkehr Steinach informierte Bürgermeister Benedikt Eisele am Montag über den Sachstand zum Neubau der Halle und dem Schulanbau. Nach Paragraf 58 Landesbauordnung sei eine Baugenehmigung zu erteilen, wenn keine von der Baurechtsbehörde zu prüfenden, öffentlichen oder rechtlichen Belange entgegenstehen, erklärte Eisele zunächst. „Wir sind gerade auf allen Ebenen unterwegs, um abzuklären, ob die oberirdische und die unterirdische Variante möglich sind.“