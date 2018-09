Steinach (red/ms). Ein Mann hat am Dienstag ein Verkehrszeichen gerammt und ist anschließend geflohen. Der unbekannte Fahrer des mutmaßlich roten Autos ist nach Angaben der Polizei auf der Straße "Im Leh" in Richtung Steinach unterwegs gewesen. Als er zwischen 13.30 und 19.30 Uhr an der Einmündung zur K 5356 nach links abbog, kollidierte er offenbar mit der Befestigung eines Verkehrszeichens, sodass dieses auf die Fahrbahn ragte. Ohne das Malheur zu melden, suchte der Verursacher im Anschluss das Weite. Die ermittelnden Beamten des Polizeireviers Haslach sind nun auf der Suche nach Zeugen des Vorfalls. Hinweise werden unter Telefon 07832/97 59 20 entgegengenommen.