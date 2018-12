Steinach Werner Kinnast scheidet aus Vorstand aus

Laut der Vorsitzenden Carmen Pfau überlegt der Ortsverein derzeit, das kommende Jahr wiederum unter das Thema "Insektensterben" zu stellen. Ausgleichsmaßnahmen, die im Jahr 2018 mit Eisvogel und Ringelnatter angegangen wurden, fruchteten nicht, weil der kleine See wegen der große Hitze ausgetrocknet war. In Sachen Platanen in Haslach konnte nach der Unterschriftaktion eine Lösung gefunden werden.

Jährlich ist der Kopfweidenschnitt eine wichtige Sache. Geklagt wurde darüber, dass im Sommer ein Unbekannter am Auwald in Lachen Weiden schneidet. Da diese im Sommer dadurch kaputt gehen, sollte der Unbekannte dies unbedingt unterlassen. Erfolgreich war laut Alexandra Stöhr auch die Aufstellung des Krötenzauns. 582 Tiere wurden gerettet. Wie Kassiererin Hilde Kinnast berichtete, weist die Kasse ein Plus aus. Gemeinderat Günter Schmidt ging kurz auf die Berichte und deren Themen ein, um dann die einstimmig gefasste Entlastung des Vorstands auszusprechen.

Vor den Neuwahlen musste Vorsitzende Pfau mitteilen, dass Werner Kinnast krankheitsbedingt auf das Amt des stellvertretenden Vorsitzenden verzichten muss, was sehr bedauert wurde. Dennoch hatte Wahlleiter Schmidt ein leichtes Amt. Jeweils einstimmig wurden gewählt: Vorsitzende Carmen Pfau, Stellvertreter Johannes Kienzler (neu), Kassiererin Hilde Kinnast, Schriftführerin Christine Haas-Matt, Beisitzer Anton Hummel sowie die Kassenprüfer Rudi Allgaier und Berthold Maier.