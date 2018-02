Steinach "Wenn nicht jetzt, wann dann?"

Welschensteinachs Ortsvorsteher und CDU-Ratsmitglied Erich Maier äußerte die Hoffnung, "dass die Großprojekte uns nicht erschlagen". Er mahnte an, dass auch kleine Maßnahmen nicht aus den Augen verloren werden dürften.

Insgesamt geht die Steinacher Verwaltung von einem Investitionsvolumen in Höhe von rund 6,1 Millionen Euro aus. Beim Hochwasserschutz hofft die Verwaltung auf einen Baubeginn in der zweiten Hälfte dieses Jahres. Eingestellt sind 563 000 Euro für die Maßnahme, mehr als die Hälfte davon für den nötigen Grunderwerb.

Die Kapitalumlage für den Zweckverband Kinzigtalbad (156 000 Euro) und die Beteiligung am Windpark Kambacher Eck (100 000 Euro) waren bereits im Vorjahr in den Haushalt eingestellt, wurden aber nicht abgerufen. Der Umbau des Badischen Hofs in Welschensteinach zur Flüchtlingsunterbringung schlägt mit einem Restfinanzierungsbetrag in Höhe von 150 000 Euro zu Buche. Größter Einzelposten bei den Investitionen ist aber die Sanierung des Rathauses, die noch unter Bischlers Vorgänger Frank Edelmann angestoßen wurde und für 2018 mit 2,4 Millionen Euro im Haushaltsplan geführt wird. Auch der Bau des neuen Kinzigstegs zwischen Steinach und Bollenbach ist für 2018 geplant, in den Haushalt sind 402 000 Euro dafür eingestellt.

Wie berichtet, plant die Kommune eine Kreditaufnahme in Höhe von 1,85 Millionen Euro. Zudem erwartet Kämmerin Petra Meister, deren Zahlenwerk Bürgermeister Bischler als "Meisterwerk" bezeichnete, mit Einnahmen aus der Gewerbesteuer in Höhe von rund 1,5 Millionen Euro.

Nach den Planungen von Kämmerin Petra Meister schließt die Kommune mit einem Haushaltsergebnis von plus 187 400 Euro. Den Erträgen in Höhe von rund 8,9 Millionen Euro stehen Aufwendungen in Höhe von rund 8,6 Millionen Euro gegenüber. Um das Investitionsvolumen von rund 6,1 Millionen Euro stemmen zu können, ist eine Kreditaufnahme in Höhe von 1,85 Millionen Euro nötig. Die Personalkosten schlagen im Haushaltsjahr 2018 voraussichtlich mit 1,79 Millionen Euro zu Buche.