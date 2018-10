Steinach Viele laufen für den guten Zweck

Mit dem Spatentisch zum Neubau der Kinderklinik werde nach deren Fertigstellung auch das Elternhaus an neuer Stelle gebaut. Die bisherigen 130 Betten werden dann auf 200 erhöht, die Eltern bleiben zwischen vier Monaten und eineinhalb Jahren in Freiburg. Aus ganz Deutschland würden sie anreisen, in den vergangenen Jahren habe der Anteil fremdländischer Patienten sehr stark zugenommen. "Die ganze Welt lebt bei uns", verdeutlichte der Geschäftsstellen-Leiter und erklärte das neue Dolmetschersystem. "Es ist wichtig, dass alle Eltern die Krankheit ihres Kindes und die notwendige Therapie verstehen", betonte Geppert.