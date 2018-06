Steinach Steinacher Turner betreten Neuland

Steinach/Weinheim (red/lmk). Die TVSler genossen laut einer Pressemitteilung fünf unvergessliche Tage voll Sport, Spiel, Spaß und Party an der Bergstraße.

Ein Gemeinschaftserlebnis der besonderen Art war der generations- und riegenübergreifende Vereins-Team-Wettkampf, bei dem der TVS im Bereich der Großgruppen startete. Vier selbst gewählte Disziplinen galt es zu bewältigen: fließendes Turnen am Minitrampolin und Boden, Boule sowie Pendelstaffel. "Die Halle brodelte, als 48 Teilnehmer mehrere Runden hintereinander leichte bis schwere Sprünge am Minitrampolin vollführten und beim fließenden Bodenturnen mit 43 Turnern schien das Gewusel auf der Matte kein Ende zu kennen", schreibt Simone Lehmann, Schriftführerin des TVS, in der Mitteilung. "Lautstark von den Vereinskollegen angefeuert, kitzelte so mancher Staffelläufer Höchstleistungen aus sich heraus."

Neuland hätten die Steinacher mit dem Boule betreten, doch in kleinen Matches gegen die anderen Gruppen war schnell beste Laune angesagt. "Glücklicherweise konnte der sportliche Wettkampf fast verletzungsfrei absolviert werden, nur eine Zerrung gab es zu beklagen", resümiert Lehmann. "Doch auch diese war schon fast vergessen, als bei der Siegerehrung die Platzierungen bekannt gegeben wurden: Gold für die Großgruppe des TV Steinach! Euphorischer Jubel folgte."