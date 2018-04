Steinach "Steinach bewegt" bei bester Stimmung

Und was die Unternehmen auf die Beine gestellt hatten, konnte sich sehen lassen. Vor der Zimmerei Hansmann entstand ein Holzhaus, außerdem gab es kleinere Vorführungen in der Halle. "Armbruster Medizin und Industrie" erklärte anhand einiger Schaukästen und dem kräftigen Einsatz seitens der Geschäftsführung sowie der Mitarbeiter, was in den Werkshallen überhaupt entsteht. Mehrere Unternehmen, unter anderem auch die Werkstatt der Lebenshilfe, boten Betriebsführungen an. So konnten interessierte Gäste sich nicht nur ansehen, sondern auch eingehend erfahren, was in den Industriegebieten Interkom und Bildstöckle produziert wird.