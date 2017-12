Steinach Sanierung des Rathauses verteuert sich

Steinach. Seitens des planenden Büros Kopf informierte Clemens Hupfer über die aktuelle Situation. Er blickte auf den 8. Mai dieses Jahres zurück, als die Sanierung des Rathauses auf Basis einer Kostenschätzung von rund 3,962 Millionen Euro brutto ausgegangen war. Die nachfolgende Kostenberechnung hätte die Posten auf ein sicheres Fundament gestellt.

In die Kostenberechnung flossen bereits die Ergebnisse weiterer Untersuchungen ein, die im Rahmen der Sanierung gemacht worden waren. So seien Maßnahmen für die Statik notwendig, berichtete Hupfer: Unter anderem müssen eine Decke zum Kriechkeller im westlichen Seitenflügel rückgebaut und erneuert sowie Träger ausgetauscht werden. Außerdem war zunächst damit geplant worden, dass nur der Sitzungssaal mit einer Lüftungsanlage ausgestattet werden soll. Diese wurde inzwischen auf die Büroräume ausgeweitet. Alles in allem geht die Berechnung von Kosten in Höhe von 4,11 Millionen aus.

Damit ist das Ende der Fahnenstange aber noch nicht erreicht. Denn mit der Vergabe von fünf größeren Gewerken – Rohbau, Zimmer- und Dachdeckerarbeiten, Elektroinstallation, Sanitär- und Heizungsanlage sowie Lüftung – schießen die Kosten auf einen aktuellen Stand von 4,161 Millionen Euro brutto.