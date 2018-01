Steinach Pro-Kopf-Verschuldung wird steigen

Auf der Ertragsseite rechnet die Kommune mit Gewerbesteuereinnahmen in Höhe von 1,5 Millionen Euro – die wichtigste eigene Einnahmequelle Steinachs. Der Anteil an der Einkommenssteuer stellt "einen neuen Rekord" dar: 2,29 Millionen Euro. Auch der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer liegt laut Meister mit 213 000 Euro deutlich über dem Vorjahr. Über Zuweisungen, Zuschüsse und Einnahmen aus Gebühren und Entgelten weist der Gesamtergebnishaushalt Erträge in Höhe von rund 8,89 Millionen Euro aus. Dem stehen Ausgaben in Höhe von rund 8,7 Millionen Euro gegenüber.