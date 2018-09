Steinach Polizei sucht nach Unfallflucht Zeugen

Steinach (red/lmk). "Bereits am Donnerstag hat ein unbekannter Fahrzeugführer einen in der Hauptstraße abgestellten Seat beschädigt und sich anschließend aus dem Staub gemacht, ohne sich um den angerichteten Schaden von etwa 500 Euro zu kümmern", schreibt die Polizei in einer Mitteilung. Der Unfall hat sich zischen 17.15 Uhr und 17.30 Uhr auf dem Kundenparkplatz eines Lebensmittelmarkts ereignet. Wer Hinweise geben kann, soll sich unter Telefon 07832/97 59 20 bei den Beamten des Polizeireviers Haslach melden.