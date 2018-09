Steinach Polizei sucht nach dreistem Diebstahl Zeugen

Steinach (red/lmk). Wie die Polizei mitteilt, reichten dem Langfinger für die Aktion in der Hauptstraße wohl wenige Minuten, "um nicht nur die Kasse zu öffnen, sondern auch mitsamt der daraus entwendeten Beute das Weite zu suchen". Möglicherweise steht ein etwa 20 bis 25 Jahre alter, auffallend gepflegter junger Mann mit kurzen schwarzen gewellten Haaren mit der Tat in Verbindung. Der Verdächtige trug ein T-Shirt mit Knöpfen an der Vorderseite und eine lange Hose. Die ermittelnden Beamten des Polizeireviers Haslach bitten Zeugen unter Telefon 07832/97 59 20 um sachdienliche Hinweise.