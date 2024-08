Steinach-Pokalturnier in Talheim: Nach verlorenem Finale – SG Altheim/Grünmettstetten holt Titel

1 Die SG Altheim/Grünmettstetten feiert den Sieg im Steinach-Pokalturnier 2024. Foto: Andreas Wagner

Der diesjährige Steinach-Pokal fand in Talheim statt. Die SG Altheim/Grünmettstetten verlor im vergangenen Jahr das Finale gegen den TSV Haiterbach, aber konnte sich dieses Jahr den Pokal sichern.









Um gut in die Saison zu starten, veranstaltete die SG Talheim dieses Jahr das traditionelle Steinach-Pokalturnier. Die sechs teilnehmenden Mannschaften wurden in zwei Gruppen aufgeteilt. In der Gruppe A waren: SF Salzstetten, SG Talheim und der FC Horb. Die Gruppe B bestand aus: SG Altheim/Grünmettstetten, SV Gündringen, TSV Haiterbach. Die SF Salzstetten und die SG Altheim/Grünmettstetten gingen in ihren jeweiligen Gruppen als Erster in die nächste Phase des Turniers.