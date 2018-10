Steinach Ortsmitte hat noch Handlungsbedarf

Steinach. Ist das Format der Bürgerbeteiligung, bei der die Teilnehmer frei über mögliche Ideen zur weiteren Gestaltung der Ortsmitte sprechen können, verfehlt? Die Frage drohte gleich zu Beginn, die Veranstaltung zu kippen – Bürgermeister Nicolai Bischler und Sybille Hurter von Kommunalkonzept, die den Abend moderierte, konnten jedoch noch intervenieren. Die Kritiker, die damit unzufrieden waren, dass die bisherige Konzeptierung nicht berücksichtigt werde, waren schnell beruhigt und arbeiteten motiviert mit.

In drei Blöcken sollten die gut 20 Teilnehmer zusammenfassen, was ihnen an den bisherigen Maßnahmen im Rahmen des Sanierungsgebiets Ortsmitte gefällt, was nicht und was sie sich für den weiteren Verlauf wünschen.

Deutlich wurde, dass die Bürger mit dem Adlerplatz unzufrieden sind. Auch wenn sie durchaus positive Punkte, etwa die Wandertafel, an ihm fanden, sollten Wege gefunden werden, den Ist-Zustand zu verbessern.