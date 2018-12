Steinach Ortschaftsrat legt Wunschliste fest

"Wir sind Schwerpunkt-Gemeinde, deshalb ist der Lindenplatz mit 215 000 Euro ein vordringliches Projekt", betonte der Ortsvorsteher.

Xaver Rockenstein (FW) plädierte für eine Planungs-Rate in Sachen Hochwasser-Objektschutz, um Einzelmaßnahmen in Welschensteinach fördern zu können. Björn Krugielka (FW) sah Spielplätze als eines der wichtigsten Dinge, das Neubaugebiet Allmend II wäre ideal dafür. "Es wäre töricht aus Sicht des Ortschaftsrats, wenn das nicht in die Planung aufgenommen wird", befand er. In der Entwicklung des Dorfs gebe es einen roten Faden aus Baugebieten, Kindergarten, Schule und Dorfladen, womit die Notwendigkeit von weiteren Bauplätzen diskutiert wurde. "Im Allmend bekommen wir fünf Bauplätze, das ist nichts", ärgerte sich Nicolai Himmelsbach (CDU). Der Bauboom sei jetzt und nicht erst in fünf oder zehn Jahren. Wenn man die eigenen Leute im Dorf halten wolle, müsse man etwas bieten. Der Ortsvorsteher verwies auf innerörtliche Baulücken, über die verhandelt werden könnte – die den Bauwilligen aber zu unattraktiv seien – und auf den erschöpften Flächennutzungsplan, verbunden mit der Schwierigkeit beim Ausweisen neuer Baugebiete.

In Sachen Kinderbetreuung regte Krugielka im Namen seines abwesenden Ratskollegen Alexander Kern (CDU) die Bildung eines naturnahen Kindergartens mit flexiblen Öffnungszeiten an. "Wir müssen neu denken und nicht immer in den alten Strukturen verharren", betonte er und beantragte eine Umfrage in Sachen Öffnungszeiten bei den potenziellen Kindergarteneltern der kommenden drei Jahre.

Neben den großen Posten für den kommenden Haushalt informierte Erich Maier über die notwendige Sanierung der Kanalisation im Tannenwaldweg, der katastrophal kaputten Kirchenmauer-Abdeckung, der Vorauszahlung für die entstehende Höfe-Chronik und die Renovierung sowie Möblierung des Ortsvorsteher-Raums. Die Sanierung der Stützmauer am Schulhaus habe der Gemeinderat kurzfristig beschlossen.