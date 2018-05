Steinach Offenes Ohr für Steinacher Anliegen

Steinach (red/wa). Vor allem die Verkehrsbelastung im Ort macht den Steinachern zu schaffen. Bürgermeister Bischler hofft, dass der Ausbau der B 33 bald für Entlastung sorgt. Das erklärte Ziel sei es, den Durchgangsverkehr auf diese Straße zu verlagern. Der Bundestagsabgeordnete Peter Weiß (CDU) sicherte zu, die Gemeinde bei ihren Vorstellungen zur Straßenplanung zu unterstützen. Er habe stets ein offenes Ohr für die Belange der Einwohner Stein­achs.

Gute Nachrichten gab es zum Thema L 103 in Welschensteinach: Die Sanierungsarbeiten sollen im Juni starten. "Die Sanierung ist dringend nötig. Ich freue mich, dass das Land dies nun in Angriff nimmt", so Weiß.

Weitere wichtige Themen waren die Flüchtlingsunterbringung und die Wohnraumsituation. Dazu machten die beiden Gesprächspartner ei­nen Rundgang durch die Gemeinde und besichtigten das ehemalige Gasthaus Alte Bauernschänke. Dort sind aktuell rund 30 Flüchtlinge untergebracht.