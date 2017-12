Steinach Nun sind die Bürger am Zug

Steinach/Biberach (red/lmk). "Das Angebot richtet sich vorzugsweise an die Bewohner der Ortenaukommunen Biberach, Schuttertal und Steinach", heißt es in der Mitteilung. Demnach sei die Beteiligung in Form von so genannten Nachrangdarlehen möglich. Die vier Windenergieanlagen sind seit Sommer 2016 in Betrieb und produzieren jährlich Strom für rund 10 000 Haushalte.

Der Windpark Kambacher Eck liegt zwischen Steinach, Biberach und Schuttertal auf einem exponierten Höhenzug rund 500 Meter über dem Meeresspiegel in Nord-Süd-Ausrichtung.

Die Betreibergesellschaft, die Windpark Kambacher Eck GmbH & Co. KG, bietet nun Bürgern an, sich in Form von Nachrangdarlehen mit teilweise erfolgsabhängiger Verzinsung finanziell am Windpark zu beteiligen. "Die Anleger geben dem Windpark ein Nachrangdarlehen, das jährlich mit einem fix definierten Mindestprozentsatz verzinst wird. Sollte der Windertrag höher ausfallen als geplant, partizipieren die Bürger darüber hinaus von einer höheren Verzinsung ihres Darlehens, je nach tatsächlicher Windausbeute", heißt es in der Mitteilung. Geschäftsführer Michael Klein wird in der Mitteilung zitiert: "Ich freue mich, dass wir mit den Nachrangdarlehen eine direkte finanzielle Beteiligung für viele Bürger der Region an dem Windpark anbieten können."