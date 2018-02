Steinach Nächtlicher Abstieg vom Heidenschlössle

Steinach (syw). Zum 37. Mal ist in Steinach das "Hexenwecken" mit einem gigantischen Sterne- und Funkenregen eingeläutet worden. Nachdem die neue Hexenkönigin Selina XIX. mit Glanz und Gloria den Thron bestiegen hatte, lie ßen es die Schwendiger Hexen und Waldgeister bei der anschließenden Krönungsfeier in der Narrenburg im vorderen Schwenden bis in die frühen Morgenstunden ordentlich krachen. Das abwechslungsreiche Programm mit Tanzeinlagen und Gugge-Musik unterhielt das gut gelaunte närrische Volk aus Nah und Fern bestens.