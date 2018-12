Steinach Musiker bieten "Magische Momente"

Für die "Magischen Momente" sorgte ein wahrer Meister der Illusionen. "Magic Man" Willi Auerbach begeisterte im ersten Teil des Abends mit seiner Zauberei.

Neben dem 200 Jahre alten Weihnachtslied "Stille Nacht" ging auch ein anderer Song, der sich der Stille widmet, "The Sound of Silence", um die Welt. Präsentiert wurde ein Arrangement, dessen Gesangspart von dem Ortenberger Stefan Herp übernommen wurde. Auch bei "Just a Gigolo" begeisterte Herp mit seiner Stimme.

Die "Blue Man Group" – die Percussionisten der Kapelle Niklas Rigling, Bas Boer und Dominik Haas – zeigten, dass die Schlagzeuger nicht nur ein Anhängsel der Kapelle sind. Sie hatten eine besondere Nummer dabei und spielten auf Rohrelementen Schlagzeug.

Kubanische Klänge

Klänge aus Kuba wurden mit den Klassikern "Ran Kan Kan" von Tito Puente, "Quizas Quizas Quizas" von Cervalop Farres und "Mambo Inn" von Maurio Bauzu geboten. Den nötigen Hüftschwung zu dieser tollen Musik zeigten die Tänzer des Tanzstudios Dierstein aus Schramberg.

Zauberer Auerbach zeigte bei seinem zweiten Auftritt wieder eine Reihe von Zaubertricks, bei einem davon wurde Bürgermeister Nicolai Bischler als "Opfer" auserkoren.

Zum Finale dieses besonderen Jahreskonzerts gab es noch einmal einen Leckerbissen mit dem Entertainer, Trompeter und Sänger Helmut Dold. Der "Hämme" aus dem Schuttertal war in jungen Jahren lange Dirigent der Steinacher Musiker. Er mag Swing und Jazz besonders. Zu hören war von ihm zusammen mit der Kapelle "Summertime", ein Stück von George Gershwin.

Mit besten Wünschen für das Jahr 2019 und dem Song "On the sunny Side of the Street" verabschiedete die Kapelle sich. Die begeisterten Zuhörer forderten mit langem Applaus eine Zugabe. Diese wurde mit "Stille Nacht" dargeboten, wobei alle Musiker und Gastmusiker noch einmal eingebunden waren.

Zum Jahreskonzert des Steinacher Musikvereins gehörte auch eine reich bestückte Tombola. Ausgelost wurden die Preise von Werner Müller und zwei jungen Glücksfeen. Dabei gab es wertvolle Preise zu gewinnen, der Hauptpreis war ein Fernsehgerät im Wert von 600 Euro.