Steinach Modern und schlicht statt mondän

Steinach. Den eigentlich favorisierten Entwurf des Büros Kopf Architekten hatte das Denkmalamt nicht genehmigt (wir berichteten). So brachte Thomas Kopf einen neuen, bereits mit dem Amt abgestimmten Entwurf in die Sitzung ein. Diese sorgte bei einigen Anwesenden – sowohl am Ratstisch als auch unter den Zuhörern – für Kopfschütteln. Denn sie ist deutlich moderner geraten als die ursprünglichen Ideen.

Das sei jedoch mit dem zuständigen Kollegen im Denkmalamt abgestimmt, erklärte Kopf: "Die schmale Sichtbeton-Treppe, eingerahmt mit additiven Stahlelementen ist laut Amt zustimmungsfähig." Der Eingang sei nun klar als moderner Zusatz zu erkennen. Er gab aber auch zu: "Man braucht einen Moment, bis man sich an dieses Bild gewöhnt hat. Es sieht komplett anders aus als gewünscht."

Trotzdem empfahl Kopf den Gemeinderäten, den Plan so zu verabschieden. Der Entwurf sei eine gute Lösung der vorherigen Probleme "und es ist besonderer als vorher".