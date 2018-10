Steinach Laufend selbst etwas bewegen

Welschensteinach. Reicht die Strecke mit dreieinhalb Kilometern? Wird es doch der ganz große Rundweg mit 15 Kilometern? Zu Fuß, mit dem Kinderwagen, oder doch lieber per Fahrrad? Das ist ganz egal – Hauptsache, die Teilnehmer haben Spaß an der Sache und laufen mit. Ausdrücklich sind alle Generationen zu "Rund um Welschensteinach" eingeladen. Das bekräftigen die Organisatorinnen Ottilie Malinowski und Bettina Hoferer beim Pressegespräch gemeinsam mit Bürgermeister Nicolai Bischler.

Denn wer sich am Sonntag bewegt und das Startgeld in Höhe von fünf Euro bezahlt, kann selbst etwas bewegen: Der Erlös aus dem Tag geht, gemeinsam mit unzähligen weiteren Spenden, die Malinowski das Jahr über sammelt, an den Förderverein krebskranke Kinder in Freiburg.

Bischler, der die Aktion als Nachfolger von Frank Edelmann auch in Funktion des Schirmherrn von "Rund um Welschensteinach" weiterführen will, zeigte sich am Dienstag beeindruckt. Vom Elternhaus des Freiburger Vereins, aber auch vom Einsatz, den Malinowski und Hoferer zeigen. Das Elternhaus habe er selbst erst kürzlich zum ersten Mal besucht, gibt der aus Freiburg stammende Bürgermeister zu. "Ich musste erst nach Steinach kommen, um das Haus kennen zu lernen." Er sei deutlich beeindruckt davon, was dort geleistet werde. Hoferer bekräftigt: "Bei Besuchen zu sehen, was dort passiert und geleistet wird, nimmt schon mit", sagt Hoferer. Die drei sind sich einig, dass das Elternhaus wichtig ist – vor allem, um den Familien auch während der Erkrankung des Kindes Raum zu geben, bei- und miteinander zu sein.