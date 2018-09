Steinach Kreisverband ist gut aufgestellt

Steinach. Gastrednerin Marion Gentges erinnerte in ihren Grußworten an Henri Dunant, den Gründervater des Internationalen Komitees vom Roten Kreuz. Bis hinunter in die Ortsvereine gäben die Mitglieder der deutschlandweit größten Freiwilligen-Organisation unter dem Leitstern eines der bekanntesten Symbole Antworten auf die wechselnden Fragen der Gesellschaft: Mit diesen Worten überbrachte Gentges den Dank der Politik an die DRK-Basis.

Mit zahlreichen guten Eindrücken im Gepäck dürfte auch Jochen Glaeser, der Präsident des Badischen Roten Kreuzes, die Rückreise nach Freiburg aus der gut gefüllten Steinacher Turnhalle angetreten haben. Skandale und öffentliche Debatten wie um den Verkauf von Blutspenden an die Industrie (kurz vor dem Verfall des Haltbarkeitsdatums) oder fehlbesetzt fahrende Rettungswagen sucht man im Kinzigtal vergebens: Zwischen Biberach, Nordrach, Schiltach und Hornberg schafft es höchstens ein kopfüber ins Bachbett gelegter Krankentransportwagen in die Schlagzeilen.

Stellvertretend für das sehr gute Miteinander der Haupt- und Ehrenamtlichen blickten der hauptamtliche Geschäftsführer Volker Halbe und der ehrenamtliche Vorsitzender Jürgen Nowak auf ein in allen Geschäftsbereichen erfolgreiches Jahr zurück.