Steinach Keine Umleitung durch Steinach

Steinach/Bollenbach. Bahnt sich ein Konflikt an? Wie bereits mehrfach berichtet, will das Regierungspräsidium (RP) Freiburg die B 33 zwischen Steinach und Haslach dreistreifig ausbauen. In Bollenbach hatten vergangene Woche die Planungen der Umleitungsstrecken für Unmut gesorgt. Während es den Bollenbachern logisch erschien, den Verkehr während der Bauzeit durch Steinach zu leiten und nicht wie geplant Wirtschaftswege zu nutzen, wurde am Montagabend im dortigen Gemeinderat deutlich: Das wollen weder die Gemeinderäte noch das RP. Die Zielvorgabe sei klar, so Steinborn: "Der Verkehr soll nicht durch Steinach abgeleitet werden", erklärte er während der Diskussion auf Nachfrage aus dem Gremium. Die Steinacher wollen mit einem Umbau des Knotenpunkts beim Feuerwehrhaus im Rahmen dieser Maßnahme ohnehin erreichen, dass der Durchgangsverkehr einfacher auf die B 33 geleitet wird und das Verkehrsaufkommen im Ort abnimmt.

Da die Offenlage im Rahmen desM PlanfMeststellungsverfahrens am morgigen Donnerstag endet, informierten Steinborn und Sonja Wichmann vom RP den Gemeinderat über den aktuellen Stand. Bürgermeister Nicolai Bischler stellte eingangs noch einmal die Ziele heraus: "Die Verkehrssicherheit zu erhöhen und den Verkehrsfluss zu verbessern."

Dann stellte Steinborn die Maßnahme vor. Zwischen Steinach und Haslach soll eine dritte Spur gebaut werden, die aus dem Tal kommend Richtung Offenburg den Überholdruck nehmen soll. Die Lärmschutzwände bei Steinach werden erhöht, an den Auffahrten endlich Einfädelspuren geschaffen.