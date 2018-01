Steinach Hochwasserschutz dringlicher denn je

Steinach. Nachdem das Blechbläser-Ensemble des Musikvereins Steinach unter Leitung des Dirigenten Clemens Meier zu Beginn musikalisch auf den Empfang einstimmte, begrüßte Bürgermeister Nicolai Bischler die Anwesenden. Unter ihnen waren auch die Landtagsabgeordneten marion Gentges (CDU) und Sandra Boser (Grüne) sowie für den Bürgermeistersprengel der Raumschaft Mühlenbachs Bürgermeisterin Helga Wössner.

Im Rückblick lobte Bischler die angestoßenen Projekte wie den Welschensteinacher Dorfladen, den Umbau des Adlerplatzes und die Planung zur Sanierung des Rathauses. "Etwas Nachjustieren ist hier noch angesagt", befand er.

"Wenn wir das Jahr 2018 ins Visier nehmen, werden wir sehr schnell merken, dass wir nicht alles so umsetzen können, wie wir uns das wünschen", warnte Bischler im Ausblick. Das liege an den Finanzen, an der Zeitschiene oder vielleicht auch an beidem. Im Mittelpunkt stehe für die kommenden mindestens anderthalb Jahre die Sanierung des Rathauses. Bei dieser gelte es nicht nur, den Zeitplan einzuhalten, sondern vor allem auch die Kosten. "Bei einer Altbausanierung schon ein ambitioniertes Vorhaben", befand Bischler.