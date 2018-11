Steinach Gibt Steinach zu viel Geld aus?

Steinach. Der Hebesatz der Grundsteuer B wird in der Haushaltsplanung des kommenden Jahres von 370 Prozent auf 420 Prozent angehoben. Die Verwaltung begründete diesen Schritt mit dem Bau des Hochwasserrückhaltebeckens: Bereits im Rahmen der Planungen sei man sich im Gemeinderat einig gewesen, dass die Grundsteuer B zur Finanzierung des Gemeindeanteils angehoben werden solle. Denn damit, heißt es in der Beschlussvorlage, "kann der Aufwand, den die Gemeinde jährlich zur Finanzierung dieser Maßnahme an den Zweckverband Hochwasserschutz aufbringen muss, am gerechtesten auf diejenigen verteilt werden, die einen Mehrwert aus dem Bau des Rückhaltebeckens und weiterer Schutzmaßnahmen haben."

Einwohner gewinnen durch Rückhaltebecken an Lebensqualität

Laut Kämmerin Petra Meister bedeutet die Maßnahme jährlich 65 000 Euro, die die Gemeinde für den Hochwasserschutz aufwenden muss. Insgesamt wird aktuell mit Kosten von 6,26 Millionen Euro für das Rückhaltebecken gerechnet; ein Großteil davon wird über eine Förderung des Landes und Mittel aus dem Ausgleichsstock bezahlt – aber eben nicht alles. Die Erhöhung der Grundsteuer sei für die Betroffenen spürbar (Rechenbeispiele siehe Infokasten), aber dem stehe ein deutlicher Mehrwert an Lebensqualität gegenüber, argumentierte Meister.