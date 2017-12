Steinach Gemeinde zeichnet Turner aus

Steinach (red/lmk). Nicht möglich war ihnen bei dem Turnevent in Schiltach im September aber eine gebührende Feier, heißt es in einer Pressemitteilung des TVS. Deshalb wurde am Samstagabend eine Meisterschaftsfeier in der Steinacher Turn- und Festhalle veranstaltet.

"Vereinsvorsitzende Ursula Hildbrand, die selbst zu den Meistertrainerinnen gehört, führte durch den unterhaltsamen und energiegeladenen Abend", schreibt TVS-Schriftführerin Simone Lehmann in der Mitteilung. Mit einer Foto-Collage der Erfolgsmomente stimmte Hildbrand die Gäste ein. Auch die vier Gruppen der Klassen SGM, TGM-Jugend, TGM-Erwachsene sowie TGW-Erwachsene hatten unterhaltsame Bild-Präsentationen vorbereitet. Diese gewährten einen Einblick in die Entwicklungsgeschichte der Mannschaften.

Die sportliche Seite kam bei der Meisterschaftsfeier nicht zu kurz. Das gesamte Repertoire an musischen Disziplinen wurde ausgeschöpft: So gab es drei erstklassige Bodenküren und zwei mitreißende Tänze zu sehen. Auch das zünftige Österreich-Medley der TGM-Erwachsenen-Gruppe, die stilgerecht in Lederhose auftrat, kam gut an. Bürgermeisterstellvertreter Xaver Rockenstein sagte in seiner späteren Ansprache: "Ich wusste gar nicht, dass Turner so gut singen können."