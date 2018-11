Steinach Gemeinde sichert sich "Visitenkarte" im Ort

Steinach (lmk). Im Zuge des Sanierungspogramms Ortsmitte hat die Gemeinde Steinach sich ein zentrales Objekt gesichert: Per einstimmigem Gemeinderatsbeschluss vom Montagabend übt sie das ihr zustehende Vorkaufsrecht in der Hauptstraße 44 und 46 aus. Nachdem der Rat zwei formale Änderungen an der Sanierungssatzung beschlossen hatte, erklärte Bürgermeister Nicolai Bischler den Sachverhalt.