Steinach entscheidet im März: Hallenneubau wird Kompromisse fordern

Die zwei möglichen Varianten für den Neubau mit Schulerweiterung sorgten bei der Präsentationsveranstaltung in Steinach für großes Interesse.
Das Interesse an der Präsentation der möglichen Hallenvarianten und dem Anbau Schule stieß in Steinach auf großes Interesse. Die Gemeinderatssitzung fand am Montag ausnahmsweise in der Turn- und Festhalle statt. Zunächst wurden die Fachplanungen für Bauphysik und Brandschutz vergeben, weil diese Daten grundsätzlich und unabhängig von der späteren Hallenvariante benötigt werden, wie Bürgermeister Benedikt Eisele auf Nachfrage aus dem Gremium erklärte. Die Bauphysik hinsichtlich Wärmeschutz und Energiebilanz, Schallschutz und Raumakustik wurde für 57 360 Euro brutto an das Haslacher Büro Isenmann-Ingenieure vergeben, es wird zunächst bis Leistungsphase zwei beauftragt. Der Brandschutz wurde an das Büro SCD-Architekten für 66 320 Euro vergeben, beauftragt ebenfalls bis Leistungsphase zwei.