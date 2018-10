Steinach Eine Ära geht bei der CDU Steinach zu Ende

Imhof war der Meinung, dass es nun neue Gedanken und Ideen für die Zukunft brauche. Mit Irmgard Spitz, die an diesem Tag ihren 33. Hochzeitstag feierte, wurde auch eine Nachfolgerin gefunden.

Der Freund und CDU-Bundestagsabgeordnete Peter Weiß würdigte das Wirken von Imhof. Als ein sehr wichtiges Ereignis bezeichnete er vor zehn Jahren die Zusammenlegung der beiden selbstständigen CDU-Ortsverbände Steinach und Welschensteinach in einen gemeinsamen Ortsverband, wozu Imhof maßgebend beigetragen habe. Künftig werde man nicht mehr so oft miteinander telefonieren, aber treffen würde man sich sicher weiterhin, wenn der Jäger Paul Imhof dazu einlädt, befand Weiß.

Der heutigen Landtagsabgeordnete Marion Gentges, Tochter des Ehepaars Imhof, war das politische Engagement schon früh mitgegeben worden, so Weis. So könne man in der Familie Imhof sehr stolz sein. Als Abschiedsgeschenk hatte Weiß einen Regenschirm des Deuschen Bundestags dabei.