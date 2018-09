Steinach Ein würdiger Ort der letzten Ruhe

Bürgermeister Nicolai Bischler freute sich, dass die Gemeinde nun auch in Welschensteinach eine Alternative zu den Gräbern "in Reih und Glied" anbieten könne. Die Trauerkultur habe sich in der Vergangenheit geändert und es sei angebracht, auch in diesem Bereich mit der Zeit zu gehen.

Die neuen Entwicklungen seien aber keine reine Modeerscheinung. Die Menschen würden schlicht älter und so sei es auch eine Frage der körperlichen Verfassung Angehöriger, ob sie ein Grab noch pflegen könnten oder nicht. Der Friedhof als letzte Ruhestätte für die lieben Verstorbenen sei gleichzeitig ein Ort, an dem die Menschen Ruhe und Besinnung finden könnten.

So bleibe ihm am Schluss nur noch, zu wünschen: "Möge das Grabfeld ein würdiger Ort der letzten Ruhe für unsere Verstorbenen sein."

Die Genossenschaft Badischer Friedhofsgärtner (GBF) hat bei der Planung und Umsetzung des Felds geholfen. Die Pflege wird von der Steinacher Gärtnerei Frank, deren Inhaber Olaf Paltinat ebenfalls bei der Segnung dabei war, übernommen. "Reservierungen" für Plätze im Grabfeld wird es nicht geben, hieß es am Rande des Termins.

Schon im Jahr 2013 ist ein ähnliches Gemeinschaftsgrabfeld auf dem Steinacher Friedhof angelegt worden. Auch in Welschensteinach ist nun die Bestattung im gärtnergepflegten Grabfeld möglich. Errichtet wurde es von der Genossenschaft Badischer Friedhofsgärtner, der Gärtnerei Frank und der Gemeinde Steinach. Auf der Anlage, die je nach Bedarf auf dem Friedhof auch noch wachsen kann, sind Erd- und Urnenbeisetzungen mit individuellen Grabsteinen sowie Urnenbeisetzungen am Baum möglich. Bei letzterer Art der Bestattung werden Namenstafeln an vorhandenen Findlingen angebracht. Das Grabfeld wird einheitlich von der Gärtnerei Frank gepflegt, wodurch die Kosten für die Grabpflege geringer ausfallen als bei Einzelgräbern. Je nach Bestattungsart betragen sie zwischen 87 Euro und 229 Euro jährlich. Anonyme Bestattungen sind in der Anlage allerdings nicht möglich.