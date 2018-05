Steinach Dienst am Nächsten steht im Fokus

Steinach. Bei der "Bürgerhilfe Steinach – Welschensteinach" geht es in erster Linie um niederschwellige Angebote, wie beispielsweise Gesellschaft leisten, gemeinsame Spaziergänge, kleinere Fahrdienste, die Begleitung bei Arztbesuchen oder die Hilfe beim Einkaufen. Die stundenweise Betreuung von demenzkranken Menschen wird zur Entlastung der Angehörigen ebenso angeboten wie Spiele-Nachmittage oder gemütliche Kaffee-Stunden.

Die Mitwirkenden in der Bürgerhilfe leisten ihre Einsätze ausschließlich ehrenamtlich – und so soll es auch bleiben. An eine Vereinsgründung werde derzeit nicht gedacht, die Hürden seien mit notwendig werdender Satzung und Vorstandschaft derzeit zu hoch. Für Martha Fitterling ist das Engagement in der Bürgerhilfe ein Stück weit Ausdruck ihrer Heimatverbundenheit. "Während meines Berufslebens hatte ich keine Zeit, mich ehrenamtlich zu engagieren. Mit dem Beginn des Ruhestands war klar: Ich will mich für die Steinacher einbringen."

Über das kommunale Projekt "Soziales Steinach" sei dann unter anderem die unbürokratische Bürgerhilfe entwickelt worden, für die sie sich zusammen mit 14 Mitstreitern stark mache. Einzig die medizinische Betreuung oder die dauerhafte Haushalts- und Putzhilfe könne nicht geleistet werden. Bisher wurden etwa 500 Stunden im Dienst am Nächsten geleistet, der größte Teil davon in Steinach.