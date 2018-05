Steinach Diebstahl nach drei Jahren aufgedeckt

Steinach/Kippenheim (red/lmk). Ein 22-Jähriger war laut Mitteilung kontrolliert worden, weil er unbeleuchtet die untere Hauptstraße in Kippenheim entlang fuhr. "Es stellte sich heraus, dass es sich bei dem Geländerad nicht um sein Eigentum handeln konnte", schreibt die Polizei. Das Rad wurde vor mehr als drei Jahren am Bahnhof in Steinach als gestohlen gemeldet. Der Mann sieht einer Strafanzeige entgegen. Das Rad wurde auf dem Polizeirevier Lahr einbehalten.