Steinach Die Rückhaltebecken werden ergänzt

Dem Bauantrag zur Erweiterung des Gasthauses Zum Wilden Mann um einen 20 Meter langen und 4,3 Meter breiten Anbau im rückwärtigen Gebäudeteil wurde zugestimmt. Damit soll die Erweiterung der Küche im Erdgeschoss möglich und außerdem Platz für eine barrierefreie Toilette geschaffen werden. "Der Anbau erfolgt zweigeschossig und wird mit einem Flachdach ausgebildet", informierte Hauptamtsleiterin Sabine Obert-Kempf. Da in der Denkmalliste der Gemeinde Steinach verschiedene Einträge zum Gasthaus stehen, wird die Baurechtsbehörde um die Beteiligung der Denkmalschutz-Behörde gebeten.

Dem Aufforstungsantrag auf einer Fläche von 0,81 Hektar im Bereich Niederbach/Schwendenberg wurde zugestimmt. Während der Frageviertelstunde hatte sich ein Bürger nach der Kostenverteilung in Sachen B33-Abfahrt ins Gewerbegebiet, der Positionierung Steinachs in interkommunalen Verträgen, dem generellen künftigen Umgang mit dem Gewerbe und der weiteren Ausbau-Planung fürs Mittelgrün erkundigt. Bürgermeister Nicolai Bischler verwies auf Gespräche, die es zur Kostenverteilung der Abfahrt im Zweckverband zu führen gebe. In Sachen Mittelgrün habe sich inzwischen einiges geändert und es gelte zu überlegen, ob sich an der bestehenden Planung von vor zehn Jahren angelehnt oder neu überplant werde. Entsprechende Gespräche würden zeitnah im Gremium geführt.

Das Gremium hat dem Verwaltungs-Vorschlag zur Besetzung des Gemeinde-Wahlausschusses für die Kommunalwahl am 26. Mai zugestimmt. Bürgermeister Nicolai Bischler wird aufgrund seiner eigenen Kandidatur für den Kreistag nicht beteiligt sein. Vorsitzende ist Sabine Obert-Kempf, ihre Stellvertreterin ist Sabine Muth. Als Beisitzer wurden Josef Messmer, Katharina Schwendemann und Heinrich Schnaitter gewählt, ihre jeweiligen Stellvertreter sind Brigitte Haas, Michael Mai und Alexandra Vollmer-Himmelsbach.

Ein künstlich angelegtes Becken, das dazu dient, größere Mengen Wasser zu speichern nennt man Rückhaltebecken. Ein geeigneter Platz für ein solches ist ein niedrig gelegenes Gelände in der Nähe von Gewässern. Das Becken in Steinach soll in der Nähe der Tennisplätze des Steinacher Clubs liegen, die aber nicht beeinflusst werden sollen.