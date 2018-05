Steinach Die Gäste kommen in Scharen

In seinem Festgottesdienst am Montagmorgen verdeutlichte Pfarrer Helmut Steidel viele Gemeinsamkeiten zwischen dem Sport und dem christlichen Leben. "Wer im Sport vorne mit dabei sein will, der muss viel und oft trainieren und genauso ist es für den Gläubigen wichtig, jeden Tag Christ zu sein", so Steidel. Andrea Brüstle (Akkordeon) und Melanie Klausmann (Gitarre) sowie die Jugend der DJK Welschensteinach mit Liedern, Fürbitten und Texten gestalteten den Gottesdienst mit.