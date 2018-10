Steinach Bürger sind gefragt

Dabei gehe es keinesfalls darum, dass schon fertige Ideen, die die Verwaltung hatte, vorgestellt werden und die Bürger dann nur noch ihre Meinung dazu sagen. "Hier ist wirklich Mitarbeit angesagt", so Bischler. "Ich erhoffe mir, dass die Bürger im gegenseitigen Austausch ihre Ideen mit einbringen und im Dialog auch weiterentwickeln."

Realistisch gesehen wird jedoch nicht jede der Ideen, die bei den Bürgerbeteiligungen aufkommt, umgesetzt werden können. Das weiß auch der Bürgermeister und hofft in dieser Hinsicht auf Verständnis seitens der Steinacher.

Für die Ergebnisse aus der Energiewerkstatt Anfang Oktober gibt es bereits einen konkreten Zeitrahmen, in dem die nächsten Schritte anvisiert sind. Laut Bischler werden die bisherigen Ergebnisse in der Gemeinderatssitzung am Montag, 10. Dezember, vorgestellt. "Das Gremium wird hierbei aufgefordert, die ausformulierten Ideen nach Prioritäten zu bewerten", blickt der Bürgermeister voraus.

Das Ergebnis dieser Bewertung wird laut Bischler in einer weiteren Energiewerkstatt vorgestellt. Dort geht es um eine weitere Konkretisierung. Dieser zweite Termin findet voraussichtlich Ende Januar oder im Februar des kommenden Jahres statt.

Zur Veranstaltung "Gemeinsam Ortsmitte gestalten" lädt die Gemeinde Steinach am kommenden Montag, 22. Oktober, ein. Sie beginnt um 19 Uhr im Haus der Vereine. Das Ende ist für etwa 22 Uhr terminiert. Eine Anmeldung ist noch heute bei Simone Muth unter Telefon 07832/­91 98 27 oder per E-Mail an muth@steinach.de möglich.