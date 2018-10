Steinach Bürger entwickeln erste Ideen zum Klimaschutz-Konzept

Große Handlungsfelder sah Krecher in der Sanierung von Wohngebäuden und dem Austausch oder der Optimierung von Heizungsanlagen. Eingeteilt in die Themen-Blöcke "Bewusstseins-Bildung/Öffentlichkeitsarbeit", "Gebäude-/Wärmesanierung", "Mobilität" und "Fotovoltaik/Speichermöglichkeit" ging es an die Werkstattarbeit.

Schnell entwickelten sich eine angeregte Diskussionen. Am Ende hatte jede der vier Gruppen Zeit, ihre Ergebnisse kurz vorzustellen. Eines der Hauptthemen jeder Gruppe war ein unabhängiges und neutrales Beratungsangebot. Mit Aktionen wie einem Klima-Theater für Kinder oder einer Filmvorführung, mit Infoständen auf dem Bauernmarkt oder über das Bürgerblatt könnte die Öffentlichkeit für das Thema sensibilisiert werden.

In Puncto Mobilität wurde die Einrichtung von Mitfahr-Bänkle, einem interregionalen Bürgerbus oder eine visionäre autonome Anbindung als Leuchtturmprojekt vorgeschlagen. Durch wohnortnahe Arbeitsplätze ließe sich die Notwendigkeit der Mobilität generell herunterschrauben, war eine der Überlegungen. Bischler bedankte sich: "Wir sind auf einem guten Weg, aber noch lange nicht am Ziel."

Als Nächstes werden die Ergebnisse der Energie-Werkstatt ausgewertet und in der Dezember-Sitzung des Gemeinderates öffentlich präsentiert. Dort soll auch eine Priorisierung der vorgeschlagenen Maßnahmen vorgenommen werden. Im Februar des kommenden Jahres werden die vorgeschlagenen Maßnahmen in einer weiteren Energie-Werkstatt mit Beteiligung der Bürger vertiefend diskutiert und konkrete Schritte erarbeitet. Im März werden die Ergebnisse dann vorgestellt und daraus ein Leitbild erstellt, der Abschluss mit Präsentation des Klimaschutz-Konzepts wird im Gemeinderat stattfinden. Der Beschluss zur Umsetzung des Konzeptes muss im Gremium fallen.