Steinach Bürger entwickeln erste Ideen zum Klimaschutz-Konzept

Bischler begrüßte zunächst mit dem Vergleich, dass der Klimawandel wie ein Asteroiden-Absturz in Zeitlupe sei. Steinach habe im vergangenen Jahr eine Energiepotenzialstudie erstellen lassen, die als Grundlage der Diskussion zu sehen sei. Nach der Vorstellung im Gemeinderat sei man sich über die Erstellung eines Klimaschutz-Konzepts einig gewesen, das mit Fördergeldern des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit erstellt werde. "Es ist wichtig, dass wir die nächsten Schritte gemeinsam gehen", betonte Bischler. Als fachlicher Begleiter stellte Krecher zunächst Ziel und Zeitplan vor, bevor er die Ergebnisse der Energiepotenzial-Studie und die Klimaschutz-Bemühungen in der Gemeinde zusammenfasste.

In der Aufteilung des Energieverbrauchs falle der Verkehr mit einem Anteil von 43 Prozent brutal auf, was der B 33 geschuldet sei. Private Haushalte würden 32 Prozent des Energieverbrauchs ausmachen, die Wirtschaft 23 Prozent. Auf die Kommune entfielen lediglich zwei Prozent des Verbrauchs, durch die Einspeisung von Strom aus erneuerbaren Energien würden aktuell 90 Prozent des Energiebedarfs gedeckt werden. Das Wärmekataster zeige allerdings, dass viele Gebäude ein hohes Sanierungspotenzial bergen.

Große Handlungsfelder sah Krecher in der Sanierung von Wohngebäuden und dem Austausch oder der Optimierung von Heizungsanlagen. Eingeteilt in die Themen-Blöcke "Bewusstseins-Bildung/Öffentlichkeitsarbeit", "Gebäude-/Wärmesanierung", "Mobilität" und "Fotovoltaik/Speichermöglichkeit" ging es an die Werkstattarbeit.