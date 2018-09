Steinach Aus "vorübergehend" werden fast fünf Jahrzehnte

Der 11. November 1969 markierte einen Wendepunkt im Leben des gelernten Bankkaufmanns: Während anderswo der Beginn der Fünften Jahreszeit eingeläutet wurde, erklärte sich Schmider im Wolfacher Gasthaus Zähringer Hof bereit, "vorübergehend" das Amt des Schatzmeisters zu übernehmen. Angedacht war wohl, dass der "sauber und ordentlich arbeitende" Schmider nur die seit zwei Jahren darniederliegende Kassenbuch-Führung für die beiden Krankenwagen-Fahrer wieder auf Vordermann bringen sollte.

"Wenn man kein Geld hatte, zahlte einfach jemand anders die Rechnungen": Die Art und Weise, wie der Kreisverband seinerzeit am Tropf des Landesverbands dahinvegetierte, muss dem Bankmenschen Schmider zu denken gegeben haben. Akribisch und durchsetzungsstark brachte Schmider nicht nur kurzfristig die Buchhaltung in Ordnung sondern bereitete mit dem "Einzug" der Kreisumlage bei den Ortsvereinen gegen viele Widerstände auch das finanzielle Fundament, auf dem der Kreisverband in den kommenden 40 Jahren dann erfolgreich Baumaßnahme um Baumaßnahme stemmen konnte und eine vorbildliche Infrastruktur mit der Zentrale in Hausach und den drei Rettungswachen in Hornberg, Schiltach und Zell schaffte.

Dass seit 2009 jede Fahrzeugersatzbeschaffung aus dem Eigenkapital heraus erfolgen kann, ist eine weitere Folge der Schmiderschen Finanzpolitik. Als kritischer Geist rechnete er jede neue Maßnahme gegen. Die Frage "Lohnt sich das?" mussten sich unter seiner Ägide gleich mehrere Generationen von Geschäftsführern und Kreisvorsitzenden anhören. Sein Rat war gewünscht und wird dem Kreisverband sicher in der Übergangszeit fehlen.