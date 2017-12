Steinach Auch in der Metzgerei gibt es Trends

Steinach. Dass es dabei nicht um den neuesten Trend in der Getränkewelt geht, weiß Bernd Malinowski zu berichten. Der Chef der Steinacher "Rose" ist nämlich seit Kurzem Fleischsommelier. Eine Zusatzausbildung, die, wie er klarmacht, in dem Betrieb, der sowohl Metzgerei als auch ein Restaurant beherbergt, durchaus wertvoll ist.

"Gerade die Barbecue- und Grillszene hat sich in den vergangenen Jahren enorm verändert und tut das noch", holt der Metzgermeister aus. Längst gehe es nicht mehr nur darum, dass fürs nachmittägliche Grillen am Wochenende irgendein Kotelett gekauft wird. Durch die Verfeinerung verschiedener Grilltechniken – Malinowski spricht beispielsweise den Smoker an, der im Grunde wie ein Ofen funktioniert und das Fleisch über Stunden im heißen Rauch gart – habe sich auch der Anspruch an das verwendete Fleisch verändert. "Die verschiedenen Cuts, also Schnitte, muss ich kennen": Wie muss das Tier zerteilt werden, um die Cuts zu erreichen, die der Grillfan zubereiten will? Wie werden diese überhaupt zubereitet? "Ich muss wissen, was die Leute wollen", ist der Metzgermeister sich sicher.

Neue Methoden werden erst einmal selbst ausprobiert