Steinach Arbeiter fällt aus drei Metern Höhe auf Drahtseil

Steinach (red/lmk). Der 41-Jährige arbeitete auf einer Baustelle in der Straße "Oberbach" in Steinach. Laut Mitteilung der Polizei war er am Dienstagnachmittag gegen 14 Uhr aus noch unklarer Ursache aus rund drei Metern Höhe von einer Leiter auf ein darunter verlaufendes Drahtseil und danach zu Boden gestürzt. Dabei zog er sich so schwere Verletzungen zu, dass er nach einer notärztlichen Erstbehandlung ins Universitätsklinikum Freiburg gebracht werden musste. Die Beamten des Polizeireviers Haslach haben die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen.