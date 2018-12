Steinach 200 junge Turner zeigen ihr Können

TVS-Vorsitzende Ursula Hildbrand führte gemeinsam mit Noelle Hernandez durch das kurzweilige Programm und würdigte ebenfalls das enorme Können und den Übungsfleiß.

Beim TVS-Grundlagentraining wird die Basis für alle Sportarten vermittelt. Die Vier- bis Sechsjährigen leiteten ihre Vorführung mit einem munteren "Biene-Maja-Tänzchen" ein und gaben an sechs kleinen Stationen einen Einblick in ihren abwechslungsreichen Trainingsalltag.

"Ein wahres Feuerwerk an Lebensfreude und Begeisterung an der Bewegung feuerten die rund 60 Gerätturnerinnen ab", schreibt Lehmann. Die Zuschauer hatten alle Mühe der Nummer "Together we can change the world" gebührend zu folgen, denn bei solch einer Masse an Aktiven wuselte es auf den luftgefüllten Airtracks nur so von hochkarätigen Sprüngen und Akrobatikeinlagen.

Unter dem Titel "Gemeinsam hoch hinaus" stürzten sich die Kinder der Bewegungslandschaften emsig ins heitere Spiel und erklommen abwechslungsreiche Gerätestationen. Diese konnten in der anschließenden Pause von allen Kindern entdeckt werden.

Als Auftakt der zweiten Programmhälfte präsentierte die SGW-Mannschaft ihre hochkarätige Bodenkür und erhielt dafür anerkennenden Applaus. Im Sturm eroberten die Turnzwerge der Eltern-Kind-Riege die Herzen der Zuschauer. Mit ihren Nikolausmützchen und an der Hand von Mama wurde an einer lustigen Balance-Station herumgetollt.

Zu rockigen Klängen sprangen die "wilden Turnerjungs" auf und von einem Matten-Plateau. Dabei präsentierten sie ein großes Repertoire an Sprungelementen.

Im Anschluss durften sich die Zuschauer über eine Premiere freuen: Die im Sommer neu gegründete Gruppe "Dance Kinder" gab selbstbewusst das tänzerische Debut. Mit unterschiedlichen Seilen, mitreißenden Sprungkombinationen und kreativen Partnervariationen zogen die Rope-Skipperinnen die Anwesenden in ihren Bann. Die Schlussnummer "Say goodbye" wurde von den jungen Talenten der Tanzgruppe "StepStars" gestaltet.

Zum Finale der zogen alle Akteure nochmals gemeinsam ein und sangen "Lasst uns froh und munter sein". Angelockt von dem schönen Gesang betraten die Klausenbigger die Turnhalle. Sie überzeugten sich persönlich davon, dass der Turnnachwuchs stets artig ist und belohnten mit süßen Brezeln und prall gefüllten Säckchen.