1 Solche Steine sind es, die unser Leser Hartmut Polet nicht gerne sieht, da sie leicht zu Unfällen führten, so Polet.Archiv- Foto: Polet

Streit: Leser Polet bemängelt die Lage

In dem sogenannten Stein-Streit (wir berichteten) gibt es weiterhin unterschiedliche Ansichten der beteiligten Parteien. Hartmut Polet bemängelt gegenüber der Stadtverwaltung, dass die Steine zu Unfällen führten. Die Stadtverwaltung rechtfertig ihr Handeln.

Sulz (az).

In einem Schreiben an die Verwaltung, das unserer Redaktion vorliegt, kritisiert Polet, dass bis heute der Stein so daliege, wie er ihn bei seiner Meldung an das Ordnungsamt vorgefunden habe. "Er liegt am Rand der Grünfläche und ein Abstand von 50 Zentimetern besteht nicht. Laut meinen Recherchen wurde der Stein bereits von einem LKW angefahren und liegt seitdem so, wie er auch jetzt liegt." Die Steine an der Sulzer Turnhalle seien hingegen entfernt worden. Polet führt weiter aus: "Ein Mitglied unserer Sportgruppe hatte im Winter einen Crash an so einem Stein des Anstoßes – mit beachtlichem Sachschaden. Ich habe meinen Schaden selbst repariert. Auf einen Rechtsanwalt zur Prüfung der Rechtslage habe ich verzichtet. Ich habe aber erwartet, dass der Stein entfernt oder vom Fahrbahnrand entfernt werden. Aber die Mühlen der Bürokratie drehen sich manchmal sehr langsam", so das Schreiben.

Die Stadtverwaltung entgegnet kurz und bündig, dass laut Auskunft des Bauhofes die Steine in der vergangenen Woche kontrolliert und der Standort, wo notwendig, korrigiert worden seien.