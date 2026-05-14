Steile Karriere bei Herrenknecht: Wie ein Friesenheimer zum internationalen Top-Manager wurde

Steffen Dubé hatte nie einen festen Karriereplan. Heute lebt der 42-Jährige in Toronto und leitet das Nordamerika-Geschäft des Tunnelbohrmaschinenherstellers Herrenknecht.
Manche Lebenswege lassen sich früh erahnen. Andere entstehen ohne einen festen Plan – zu letzterem gehört der Weg von Steffen Dubé. Aufgewachsen in Friesenheim, lebt der 42-Jährige heute in Toronto und leitet das USA- und Kanada-Geschäft von Herrenknecht, dem internationalen Tunnelbohrmaschinenunternehmen mit Sitz in Allmannsweier. Dass es einmal so kommen würde, war für Dubé lange Zeit nicht klar, sagt er.