1 Die steigenden Spritpreise sorgen nicht nur für Sorgenfalten bei den Verantwortlichen im ÖPNV, sondern haben auch Auswirkungen beim Rettungsdienst. Foto: Eich

Sehen Sie sich mit SB Plus alle X Bilder dieser Galerie an. Jetzt 4 Wochen kostenlos testen Danach nur 6,99 € / Monat, Monatspreis nach 12 Monaten 9,99 € Mehr Infos zu SB Plus Bereits Abonnent? Hier einloggen

Egal ob ÖPNV oder Rettungsdienst: Fahrzeuge wegen der hohen Spritpreise stehen zu lassen, ist keine Alternative. Doch welche Auswirkungen haben die steigenden Kosten?















Link kopiert

Villingen-Schwenningen - Fassungslosigkeit an der Tankstelle: Die Spritpreise klettern auf Rekordhöhe. Umso öfter ist das Tanken inzwischen mit einem tiefen Griff in den Geldbeutel verbunden. Während manch einer sein Kfz stehen lässt und froh um seinen derzeitigen Platz im Homeoffice ist, sind andere auf das Auto in ihrem Beruf angewiesen – und müssen wohl oder übel die hohen Preise in Kauf nehmen. Doch welche Konsequenzen bringen die ansteigenden Spritkosten für diese Berufsgruppen in VS mit sich? Unsere Redaktion hat nachgefragt.