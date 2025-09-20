Steigende Preise und neue Ideen: Die Herausforderungen des Döner-Geschäfts in Rottweil

Lebensmittelpreise steigen, Heiz- und Wasserkosten nehmen zu, und auch die Mitarbeiter wollen ihren Lohn erhalten. Könnte daran das Dönergeschäft in Rottweil zugrunde gehen?
Kraut, Salat, Tomaten, Zwiebeln, Knoblauchsoße, ein bisschen scharfes Gewürzpulver mit Fleisch vom Spieß oder einer vegetarischen Alternative in einem fluffigen Fladenbrot – an Dönerläden mangelt es in Rottweil nicht. Doch wie gehen die Betreiber mit den steigenden Kosten um? Werden Kunden auch in Zukunft noch einen klassischen Döner genießen können?