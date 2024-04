Die Sprit-Preise steigen und steigen – sehr zum Verdruss von Millionen von Autofahrer Deutschland. Wir erklären, warum das so ist und welche Faktoren das derzeitige Hoch bei Benzin und Diesel verursachen:

Steigende Ölpreise

Blick auf die Raffinerie in Leuna in Sachsen-Anhalt. Foto: dpa/Hendrik Schmidt

Die Ölpreise sind am Freitag (5. April) weiter gestiegen. Kurz vor dem Wochenende ging es mit den Notierungen aber nur noch leicht nach oben. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Juni kostete am Freitagmorgen 91,05 Dollar (84,09 Euro). Das waren 40 Cent mehr als am Vortag. Der Preis für ein Fass der US-amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) zur Lieferung im Mai stieg um 22 Cent auf 86,81 Dollar (80,17 Euro).

Kraftstoffpreise im Vergleich. Foto: © ADAC Grafik/ADAC/obs

Am Donnerstagabend (4. April) waren die Ölpreise noch deutlich stärker gestiegen. Rohöl der Sorte Brent aus der Nordsee hatte sich zeitweise um etwa zwei Dollar je Barrel verteuert. Der Preis stieg erstmals seit dem vergangenen Oktober wieder über die Marke von 90 Dollar (83,12 Euro).

Benzinpreise gehen hoch

Seit Mitte März wird infolge des steigende Ölpreises auch Benzin immer teurer. Der Preis für die Sorte Super E10 ist die dritte Woche in Folge gestiegen. Im bundesweiten Tagesdurchschnitt des Freitag sind 1,890 Euro pro Liter des Kraftstoffs fällig. Der Dieselpreis liegt bei durchschnittlich 1,803 Euro.

Da auf einen Liter Benzin gut 20 Cent mehr Energiesteuer entfallen als auf Diesel, ist die Preisdifferenz zwischen beiden Kraftstoffsorten nach Einschätzung des ADAC immer noch zu gering. Bei Diesel gebe es weiter ein Potenzial für niedrigere Preise.

Kraftstoffpreise sind an einer Tankstelle in Neuhausen auf den Fildern zu sehen. Foto: dpa/Marijan Murat

Angst vor Eskalation im Nahen Osten

Treiber war die Sorge vor einer weiteren Eskalation der Lage im Nahen Osten. Der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu drohte für den Fall eines Angriffs des Irans auf sein Land mit Konsequenzen. Zuvor hatte der Iran nach einem mutmaßlich israelischen Luftangriff auf ein Gebäude der iranischen Botschaft in Syriens Hauptstadt Damaskus mit mehreren Toten Vergeltung angekündigt.

Preispolitik der Opec+

Neben der angespannten geopolitischen Lage in der ölreichen Region des Nahen Ostens ist auch die Preispolitik des Ölverbunds Opec+, in dem neben Mitgliedsstaaten des Kartells auch andere Förderländer wie Russland organisiert sind, ein wichtiger Preistreiber. Die Opec+ hatte zuletzt in dieser Woche beschlossen, an der Förderkürzung in der ersten Jahreshälfte festzuhalten.

Zahlreiche Kesselwaggons steht auf dem Gelände einer Umschlaganlage von HES International am Jadebusen in Wilhelmshaven. Foto: dpa/Hauke-Christian Dittrich

Attacken im Roten Meer

Seit Monaten schon meiden Ölkonzerne aus Angst vor Angriffen der jemenitischen Huthi-Rebellen die Schiffspassage durch das Rote Meer. Das treibt nicht nur die Transportkosten in die Höhe, sondern es wird auch mehr Angebot auf den Weltmeeren gebunden.

Die Aussichten für das weltweite Wirtschaftswachstum hatten sich zuletzt verbessert. Vor allem aus den USA und China kamen vermehrt positive Konjunkturdaten. Das deutet auf eine steigende Ölnachfrage hin. Beide Staaten gehören zu den größten Ölverbrauchern der Welt.

Saisonale Effekte

Die Zeit von Ostern bis Pfingsten ist häufig mit einem stark erhöhten Verkehrsaufkommen einher, was sich in steigenden Ölpreisen widerspiegelt.

Ölpreis-Hoch: Experten rechnen im Sommer mit einem Ölpreis-Hoch, das bei 95 Dollar (87,77 Euro)liegen dürfte.

Info: Tipps zum Sprit-Sparen

ADAC

Der ADAC gibt neben einer spritsparenden Fahrweise folgende Tipps, um Treibstoff zu sparen:

Abends statt morgens tanken:

Abends statt morgens tanken: Am günstigsten ist Kraftstoff laut ADAC zwischen 18 und 19 Uhr sowie zwischen 21 und 22 Uhr. Die Auswertungen zeigen, dass sich zu diesen Uhrzeiten rund 9 Cent je Liter im Vergleich zur teuersten Tageszeit (7 Uhr morgens) sparen lassen.

Günstige Tankstelle:

Die erstbeste Tankstelle ist nicht immer die günstigste: Autofahrende sollten vor dem Tanken Spritpreise vergleichen und an teuren Anbietern vorbeifahren. Die Preisunterschiede der Tankstellen betragen bis zu 7 Cent je Liter, im Vergleich zu Autobahntankstellen sogar noch deutlich mehr.

Auf teures E5 verzichten:

In der Regel vertragen alle Benziner ab Produktionsdatum November 2010 Super E10. Daher sollte man auf das teurere E5 nach Möglichkeit verzichten. So lassen sich je Liter im Schnitt weitere 5 bis 6 Cent sparen.