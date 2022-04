1 Spontankäufe kommen Verbraucher in der Regel teuer, weiß Konsumpsychologe Hans-Georg Häusel. Foto: dpa

Die Verbraucherpreise kennen momentan nur eine Richtung: nach oben. Die Teuerungsrate hat ein Rekordniveau erreicht. Das Leben wird von Monat zu Monat teurer und viele Verbraucher müssen den Gürtel enger schnellen. Konsumpsychologe Hans-Georg Häusel verrät, wie sich mit einfachen Tricks und Disziplin unnötiges Geldausgeben beim Einkauf verhindern lässt.

Generell sollte man sein gesamtes Konsumverhalten überdenken, nicht nur auf Lebensmittel bezogen, sagt Häusel. Was sei dringend nötig, was nicht. „Wir kaufen so viel Schrottzeug, das wir nicht brauchen, und das kommt uns mitunter teurer als die Preissteigerungen“, sagt Häusel.

Einkaufszettel statt Impulskäufe

Weil die wenigsten Menschen ausschließlich das kaufen, was sie zwingend benötigen, sei ein Einkaufszettel wichtig – ob handschriftlich oder digital als App. Ansonsten sei man dem Lustprinzip des Unbewussten ausgesetzt und laufe Gefahr, dass Produkte in den Einkaufswagen wanderten, die gar nicht geplant waren. „Spontankäufe kosten viel Geld“, sagt Häusel. Deshalb solle man sich strikt an den Einkaufszettel halten.

Nicht hungrig einkaufen

Wer hungrig einkaufen geht, legt mehr Lebensmittel in den Wagen, haben verschiedene Studien gezeigt. „Es mag banal klingen“, sagt Häusel, „aber hungrig sollte man nicht einkaufen.“

Eigenmarken unten im Regal

Laut Häusel sollten sich Kunden auch die Mühe machen, sich zu bücken und nach Produkten unten in den Regalen schauen, wo meist die Eigenmarken des Supermarktes stehen. Diese werden oft von Markenherstellern produziert, sind aber in der Regel deutlich günstiger als die Markenprodukte – teils bis zu 30 Prozent – und haben meist eine vergleichbare Qualität.

Ein Großeinkauf statt öfters kleine

Auch kommt Häusel zufolge ein Großeinkauf einmal die Woche meist günstiger als mehrere kleinere Einkäufe, weil Verbraucher dann nicht so oft in Versuchung kämen, irgendwelche Produkte mitzunehmen.

Einkaufskorb statt Einkaufwagen

Wer nicht gerade für eine ganze Familie einkauft, für den kann ein Einkaufskorb statt eines Einkaufswagens auch ein Spartrick sein. „Der Einkaufswagen brüllt mich an, mach mich voll“, beschreibt es Häusel. Das Unterbewusstsein könne es nicht so gut ertragen, wenn in einem Einkaufwagen nur ein bisschen was drin liege. Wenn man nur einen Einkaufskorb dabei habe, sei man sparsamer, denn in den passe nun mal nur eine begrenzte Zahl an Produkten hinein.

