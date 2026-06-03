Unter Mietern ist der Anteil der Geringverdiener groß. Vor allem bei Großstädtern und in neuen Verträgen sei die Last der Wohnkosten hoch, kritisiert der Mieterbund - und fordert Konsequenzen.
Berlin - Millionen Mieter in Deutschland sind von ihren Wohnkosten überlastet. Rund 3,2 Millionen Mieterhaushalte wenden mehr als 40 Prozent ihres Nettoeinkommens für das Wohnen auf, zeigt eine Studie des Instituts Wohnen und Umwelt (IWU) im Auftrag des Deutschen Mieterbunds. Weitere 3,4 Millionen Mieterhaushalte geben demnach 30 bis 40 Prozent ihres Nettoeinkommens für Kaltmiete und Heizkosten aus.