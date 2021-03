1 Trotz erhöhtem Infektionsgeschehen gibt es im Kreis Rottweil noch kein nächtliches Ausgangsverbot. Foto: © Romolo Tavani – stock.adobe.com

Das Infektionsgeschehen im Kreis Rottweil gewinnt an Fahrt. Darüber zeigt sich Landrat Wolf-Rüdiger Michel in einer Medienkonferenz am Dienstagmorgen besorgt.

Kreis Rottweil - Zurückzuführen ist die dynamische Entwicklung auf Ausbruchsereignisse in zwei Pflegeeinrichtungen in Sulz, ein Heim in Oberndorf und die Helios-Klinik in Rottweil. Über eine erneute Ausgangsbegrenzung nachts werde nachgedacht. Das sei indes noch nicht beschlossen. Michel verweist auf strenge rechtliche Vorgaben hin. Diese Maßnahmen müssten verhältnismäßig sein.

Michel appelliert angesichts der Diskussionen um weitere Öffnungsszenarien an die Bevölkerung, unnötige Kontakte zu vermeiden.