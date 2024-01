Steigende Flüchtlingszahlen: Der Ortenaukreis ächzt unter großer Belastung

1 Frank Scherer unterhielt sich bei einem Besuch im September im Zeltlager auf dem Langenhard mit den dort untergebrachten jungen Flüchtlingen. Mittlerweile sind die Zelte wieder abgebaut worden. Foto: Landratsamt

Ukraine-Krieg, Nahost-Konflikt und Bürgerkriege – die Zahl der Menschen, die im Landkreis Schutz suchen, hat die Region im vergangenen Jahr stark gefordert. Landrat Frank Scherer befürchtet, dass das Problem auch im neuen Jahr nicht kleiner wird.









Rund 1900 Menschen hat der Ortenaukreis im eben zu Ende gegangenen Jahr in insgesamt 29 Unterkünften aufgenommen. „Wir sind absolut an der Kapazitätsgrenze im Ortenaukreis angelangt“, formulierte Landrat Frank Scherer kurz vor dem Jahreswechsel. „Das Thema Migration hat uns im Speziellen und die Menschen im Allgemeinen in diesem Jahr stark bewegt“, erklärte er und prognostizierte: „Die Bewältigung dieser Situation wird auch 2024 den größten Einsatz von uns allen fordern.“